Количество обращений на прямую линию с Путиным достигло 1,6 млн

На «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило свыше 1,6 млн обращений

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило более 1,6 миллиона обращений. Об этом сообщил Кремль в мессенджере Max.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин работает с вопросами, поступающими ему от россиян. По его словам, сейчас фиксируется повышенная активность населения по числу обращений.

Согласно программе передач, федеральные телеканалы закладывают три часа на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». По предварительным данным, президент России будет отвечать на вопросы журналистов и граждан с 12:00 до 15:00 мск.

Также сообщалось, что искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с российским лидером. Отмечается, что среди ключевых тем, которые интересуют российских граждан, фиксируются здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, а также работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. И хотя рейтинг обновляется несколько раз в день, указанные темы остаются наиболее актуальными для россиян.

Ранее в Кремле рассказали о вопросах на тему СВО, поступающих на прямую линию.