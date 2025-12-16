На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это не мой агент»: Чалов об информации про уход из ПАОКа

Нападающий Чалов заявил, что не собирается уходить из ПАОКа
FC PAOK

Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов опроверг информацию о своем желании покинуть команду. Его слова приводит журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

О том, что Чалов хочет уйти из ПАОКа, сообщил агент Шандор Варга.

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени. Все, что он сказал — неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа. Проблем с этим, слава Богу, нет», — отметил он.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.

Ранее Александр Кержаков рассказал о звездной болезни.

