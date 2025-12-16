Санкт-Петербург в новогодние каникулы — один из самых привлекательных туристических центров России. В этот новогодний сезон гости и жители города смогут увидеть гигантскую рождественскую ель высотой более 30 метров, побывать на самом большом катке мира и погрузиться в атмосферу праздника на концертах и мероприятиях. «Газета.Ru» рассказывает, куда сходить в Санкт-Петербурге до и после Нового года, где зарядиться праздничным настроением и сделать яркие фото.

Что посмотреть и где погулять в центре Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь

close Алексей Даничев/РИА Новости

Как добраться: ст. метро «Адмиралтейская», Дворцовая площадь, д. 2

В центре главной площади Санкт-Петербурга — новогодняя ель высотой более 30 метров, с обхватом кроны 4,8 метра, привезенная из Копорского лесничества Ленинградской области.

В 2025 году оформление елки выдержано в стиле «из детства»: праздничное дерево украшено елочными игрушками, флажками и серпантином. 20 декабря Всероссийский Дед Мороз торжественно зажжет огни на Рождественской ели. Рядом открыта горка, на которой все желающие могут покататься бесплатно.

А чтобы окунуться в новогоднюю атмосферу, стоит пройтись по Рождественской ярмарке, выдержанной в русском стиле. После Дворцовой площади сверните направо от Зимнего дворца и прогуляйтесь по набережной Зимней Канавки, где живописные арки с огнями украшают 1-й Зимний мост.

Что посетить: Государственный Эрмитаж

Со 2 декабря до 11 января во дворе Главного штаба Эрмитажа открыта бесплатная выставка «Новогодняя сказка» , посвященная знаменитому балету П.И. Чайковского «Щелкунчик». Гости увидят фотографии эскизов костюмов и декораций разных периодов, а также узнают историю легендарного балета — от первой постановки в 1892 году до смелых интерпретаций. Во дворе Зимнего дворца можно сделать фото возле светящегося фонтана и красочных инсталляций.

Также в Государственном Эрмитаже действует выставка «14 декабря 1825 года» , посвященная 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади.

А еще музей предлагает обширную культурную программу: с 8 декабря по 2 февраля в залах Эрмитажа проходит Зимний фестиваль Pianissimo , где произведения исполняют будущие звезды классической музыкальной сцены. Можно посмотреть балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» в исполнении труппы «Балет Империал». Афиша — на сайте музея.

Новогодние праздники – 2026 в Москве: топ-15 красивых локаций В новогодние праздники Москва становится главным центром торжеств и гуляний. Тысячи туристов приезжают... 12 декабря 18:14

Стрелка Васильевского острова

close Ula Ulachka/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: ст. метро «Спортивная», «Адмиралтейская» (нужно пересечь Дворцовый мост), Биржевая площадь, д. 4

Две Ростральные колонны и здание Биржи в 2025 году украсили светящимися гирляндами. Их зажгут 31 декабря и 6 января в 23:55. Участок на берегу Невы засверкает огнями: висячие гирлянды появятся на деревьях рядом с Биржевой площадью, вокруг новогодней елки вспыхнут сотни маленьких светящихся шаров разного цвета, напоминающих одуванчики.

Кстати, с Биржевой площади открывается впечатляющий вид на исторический центр Санкт-Петербурга — Петропавловскую крепость, Дворцовый и Троицкий мосты, украшенные праздничной иллюминацией.

Что посетить: Петропавловская крепость (ст. метро «Горьковская», терр. Петропавловская крепость, д. 3Ч)

С 27 декабря по 14 января в Нарышкином Бастионе Петропавловской крепости будет проходить фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» . В нем принимают участие скульпторы России, Белоруссии и Казахстана. Тема мероприятия — «От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург — мегаполис XXI века». Выставка скульптур будет открыта с 11 до 20 часов, вход свободный.

Исаакиевская площадь

close Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: ст. метро «Адмиралтейская», Исаакиевская площадь, д. 6

Площадь перед Исаакиевским собором украшена праздничной иллюминацией, на ветках деревьев — большие светящиеся звезды, а в середине сквера — ель. Если пройти чуть выше, к зданию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вы попадете в сад у Синего моста. Это сквер со светящимися арками, фонтаном и рядом украшенных елочек.

После фотосессии у сада сверните налево. Выйдите на набережную реки Мойки и дойдите до дома у Красного моста со шпилем, где находится универмаг. К праздникам фасад здания засверкал красно-желтыми огнями гирлянд и приобрел сказочный вид.

Что посетить: ЦВЗ «Манеж» (ст. метро «Адмиралтейская», Исаакиевская площадь, д. 1)

В Центральном выставочном зале «Манеж» 13 декабря стартовала выставка «Все Бенуа — всё Бенуа» о художнике и историке искусства Александре Бенуа, насчитывающая более 600 экспонатов. Первый этаж выставки превращен в лабиринт из «Азбуки Бенуа», где можно увидеть театральные эскизы, скульптуры, книги, игрушки и реликвии семьи. Между первым и вторым этажами пространства воссоздан кабинет Бенуа. На втором этаже организован стеклянный лабиринт с эскизами декораций и костюмов. Выставка будет работать до 19 апреля 2026 года.

Манежная площадь

close Lizavetta/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: станция метро «Гостиный двор», Манежная площадь, д. 2

Главная новогодняя ярмарка на Манежной площади оформлена в русском стиле. Она открывается двумя рядами деревянных домиков, где продают изделия народных промыслов, продукты и сувениры. Начать маршрут лучше с Малой Садовой улицы, чтобы увидеть красочную витрину Торгового дома купцов Елисеевых, праздничные скульптуры и арку-вход на площадь.

Сердце Манежной площади — бесплатная двухуровневая карусель, которая работает с 12 до 20 часов (сеансы каждый час, людей пускают в порядке живой очереди). Рядом располагается каток. Дети могут покататься на паровозике, а взрослые оценят фотолокации в виде избушки на курьих ножках, медведя с самоваром и баранками, светящейся кареты Золушки. Также работает Усадьба Деда Мороза и кулинарные мастерские. Недалеко от Манежной площади находится еще один каток — на Конюшенной площади.

Что посетить: Русский музей (ст. метро «Невский проспект», улица Инженерная, д. 2-4)

Настоящий хит соцсетей — выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» в Русском музее, которая продлится до 30 марта 2026 года. Она проходит в корпусе Бенуа. В новогодние каникулы можно посетить сразу несколько выставок: в том же корпусе 13 декабря началась выставка «Русская традиция» , где представлено более 650 экспонатов из собрания Русского музея. Среди них — уникальные костюмы, образцы крестецкой строчки и золотного шитья.

Новая Голландия

close Алексей Даничев/РИА Новости

Как добраться: ст. метро «Адмиралтейская», «Садовая», «Сенная площадь», «Спасская», набережная Адмиралтейского канала, д. 2/4

На острове работает большой каток, где по будням проводятся тематические сеансы — в определенные дни включают электронную музыку Москвы и Ленинграда 80-х, классику джаза, саундтреки к культовым фильмам и даже эмбиент. В соседнем павильоне работают лавки с сувенирами, местными товарами, книгами и сладкими подарками.

Также на острове по традиции открылся елочный базар, где можно приобрести пихту, ель, сосну или большой еловый букет. Рядом находится «Бутылка» — здание бывшей тюрьмы кольцеобразной формы, где теперь расположены кафе, рестораны, оптика и магазины подарков. Во дворе «Бутылки» установлена новогодняя елка.

Что посетить: Мастерские Деда Мороза

В январские каникулы в «Новой Голландии» откроются Мастерские Деда Мороза , где для детей от 6 до 13 лет будут проходить мастер-классы на тему кукольного театра. Участников научат создавать теневых кукол, куклу-рукавичку, марионеток и театральные маски. Участие бесплатное, регистрация не требуется. О расписании мастер-классов можно узнать на сайте проекта.

Казанский собор и Дом книги

close Sergey Andreevich/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: ст. метро «Невский проспект», Невский проспект, д. 28

В центре сквера перед Казанским собором установлена искусственная елка на большой подставке с изображениями Деда Мороза и Снегурочки. Традиционно это место становится популярным ближе к Рождеству, когда в сквере появляется вертеп в форме снежного шара.



Через дорогу от Казанского собора располагается Дом книги, украшенный праздничными гирляндами. Один из старейших книжных магазинов города украшен и внутри. А хитом соцсетей является кафе Rene на втором этаже здания. Его интерьеры напоминают легендарный поезд «Восточный экспресс».

Топ-10 новогодних елок 2025–2026: куда сходить с детьми в Москве В середине декабря в России стартуют традиционные новогодние елки — праздничные представления... 08 декабря 17:21

Что посмотреть и где погулять в исторических районах

Особняк Мясникова

close Paramonov Alexander/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: ст. метро «Чернышевская», ул. Восстания, д. 45

Культурное пространство в историческом здании XIX века ассоциируется с местом встречи интеллигенции Санкт-Петербурга. С 1 декабря по 10 января в залах особняка открыта выставка «Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки» , вдохновленная пьесой А.Н. Островского «Снегурочка». С 27 декабря по 11 января в особняке развернется рождественский маркет, где будут представлены винтажные и дизайнерские проекты города.

Также на площадке проходят открытые концерты и мастер-классы, танцевальные уроки, лекции и рождественские гадания. С 26 по 30 декабря в особняке запланированы рождественские кинопоказы в формате пижамной вечеринки, детские новогодние балы и постановки «Щелкунчика». Расписание мероприятий — на сайте проекта.

Анненкирхе

close Алексей Даничев/РИА Новости

Как добраться: ст. метро «Чернышевская», ул. Кирочная, д. 8В

Ежегодная выставка «Рождество» проходит в лютеранской церкви святой Анны с 30 ноября по 1 февраля. Главный экспонат — перевернутая елка, установленная в вестибюле Анненкирхе, в этом году ее окружают праздничные гирлянды. Вы также увидите здесь шатер волхвов, северное сияние, крылья ангелов. Все желающие смогут нарисовать на выставке своего ангела, поучаствовать в благотворительных акциях, сделать фотографии и закупиться подарками. Кроме того, Анненкирхе весь декабрь проводит праздничные концерты и мастер-классы.

Кинотеатр «Мираж на Большом»

Как добраться: ст. метро «Чкаловская», «Петроградская», Большой проспект Петроградской стороны, д. 35

После ремонта кинотеатр «Мираж на Большом» стал точкой притяжения не только киноманов, но и любителей стильных фотолокаций — футуристичный интерьер в красных цветах стал часто появляться на фото блогеров.

Кинотеатр находится в историческом центре Санкт-Петербурга, который не так популярен у туристов — на Каменном острове. Со строительства этого района в 1703 году началась история города. Теперь именно Петроградский район ассоциируется у молодежи с модными кафе и барами, а «Мираж» стал одной из точек притяжения петербуржцев.

С 4 по 21 декабря в кинотеатре проходит фестиваль фильмов о Гарри Поттере . Специально к кинопоказам организаторы подготовили фотозону в стиле гостиной Дурслей и вылетающих из камина писем. Посетить фотолокацию может любой желающий, а для просмотра фильма нужно приобрести билет.

Новогодняя киноафиша появится на сайте в конце декабря. С 1 января 2026 года еще один «Мираж» откроется в ТРК «Пик» на ст. метро «Сенная площадь»: создатели обещают, что там развернется не только кинотеатр, но и общественное пространство.

30 новогодних комедий, которые создадут праздничное настроение Подготовка к Новому году идет полным ходом. Кроме покупки подарков, украшения дома и составления... 20 декабря 14:57

Что посмотреть и где погулять у Финского залива

Севкабель Порт

close David Bokuchava/Shutterstock/FOTODOM

Как добраться: ст. метро «Горный институт», «Приморская», Кожевенная линия, д. 40

На площадке открылся «Каток у моря», площадью 2,2 тысячи квадратных метров, с видом на Финский залив и Вантовый мост. Здесь любой желающий может покататься на коньках, стоимость билетов — от 300 руб. На катке оборудована теплая терраса для отдыха с горячими напитками и булками, а также зона фудкорта.

В будние дни с 11 до 12 часов инструкторы проводят бесплатный мастер-класс по обучению катанию на коньках. Рядом с катком построена горка высотой 7 метров с двумя дорожками. Тюбинг входит в стоимость билета. Расписание сеансов на сайте.

Что посетить: «Маркет у моря»

С 19 по 21 декабря в пространстве будет открыта выставка «Время кукол» , где перед посетителями предстанут будуарные куклы XX века, авторские фарфоровые куклы, мишки Тедди, елочные игрушки и рождественские композиции со всей страны. В выходные в закрытом здании бывшего цеха открывается «Маркет у моря», где можно приобрести подарки, попробовать ремесленные лакомства и поучаствовать в активностях. А с 29 декабря по 6 января в Порту пройдут рождественские концерты.

Культурный квартал «Брусницын»

Как добраться: ст. метро «Горный институт», «Приморская», Кожевенная линия, д. 30

Гости могут посетить каток площадью 1500 квадратных метров. На территории «Брусницына» также установлены новогодние фотозоны, горка для детей и аттракцион с ватрушками. Самые маленькие посетители смогут покататься на праздничном паровозике. Около катка появится Дом Деда Мороза и Новогодняя почта. Сам Дед Мороз будет общаться с гостями в праздничные дни.

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО)

close Алексей Даничев/РИА Новости

Как добраться: ст. метро «Крестовский остров», «Старая деревня», Елагин остров, д. 4

Тихий и уютный парк, расположенный на Елагином острове, тоже может похвастаться насыщенной праздничной программой. Этой зимой Большой каток в ЦПКиО выбран в качестве партнера всероссийского зимнего фестиваля на льду WINTER FEST от Ильи Авербуха. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы для всех желающих, музыкальные сеты и ледовые шоу с участием звезд фигурного катания.

Расписание можно узнать на сайте парка. Каждые выходные до Нового года дважды в день на катке проходят бесплатные ледовые постановки «Щелкунчик». По всей территории парка расположены кафе и лавки, где можно подкрепиться пышками, трдельниками и пирожками. Также в ЦПКиО есть мини-зоопарк, в Конюшенном корпусе действуют выставки.

Общественное пространство «Флагшток»

close Артем Пряхин/РИА Новости

Как добраться: ст. метро «Зенит», Южная дорога, д. 28/1

Современное пространство открыто на берегу Финского залива. Его главная достопримечательность — самый большой каток в мире площадью 28 тысяч квадратных метров. В выходные дни в 12:30 инструкторы проводят бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, а вечером устраивают энергичные флешмобы. В пятницу и субботу на двух последних сеансах гостей ждут ледовые дискотеки под DJ-сеты или песни 80-х. В праздничные дни на катке выступают знаменитые фигуристы в рамках ледовых шоу.

Также на территории общественного пространства установлены светящиеся фигуры для фотографий, фудкорт с трдельниками, пиццей и другими угощениями.

Что посмотреть и где погулять на юге Санкт-Петербурга

Московская площадь

Как добраться: метро «Московская», Московский проспект, д. 212

В этом году на Московской площади открыта Рождественская ярмарка. Она оформлена в тематике сказок А.С. Пушкина. На площади установлены грандиозные арт-объекты в виде Конька-Горбунка, Белочки с орехом, Дуба с ученым Котом, а также светящейся Книги сказок. На сцене в выходные дни проходят концерты и развлекательные мероприятия. Справа и слева от галереи скульптур расположены шатры с активностями и мастер-классами.

Vokzal 1853

close Александр Демьянчук/ТАСС

Как добраться: ст. метро «Балтийская», набережная Обводного канала, д. 118С

Самый большой фуд-молл Санкт-Петербурга расположен в бывшем здании Варшавского вокзала. Поэтому и тематика оформления у него соответствующая. Здесь установлен ретропоезд, возле которого можно сделать яркие фотографии. Пространство уже украсили к Новому году: в середине зала — елка с движущимся по рельсам поездом, а в воздухе висят красочные гирлянды и новогодние декорации.

Весь декабрь в пространстве бесплатно показывают фильмы на большом экране, а 19-21 декабря пройдет книжная ярмарка. В фуд-молле располагается концертная площадка «МТС Live Hall», где со 2 по 9 января запланированы показы спектакля «Лес новогодних чудес».