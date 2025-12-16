Депутат назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия

В Казахстане в рамках проекта ASPAN построят четыре новых завода по производству артиллерии и мин, боеприпасы будут впервые выпускаться под стандарты НАТО, сообщили СМИ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» назвал подобные действия «недружественными».

«Вообще-то еще в 1992 году Казахстан включили в Совет североатлантического сотрудничества, а в 1994 он заключил рамочный договор с НАТО под названием «Партнерство во имя мира», хотя блок-то, как все мы знаем, военный, и ведет себя весьма агрессивно. Сразу возникает вопрос — а почему НАТО так интересуется именно Казахстаном? Может, потому что он граничит с Россией, и из этой страны можно устроить очередной русофобский форпост?» — заявил он.

По мнению Журавлева, в Казахстане собираются отказаться от российского вооружения.

«Мы стараемся не замечать, как братская с виду республика резво отказалась не только от русского языка, но и от кириллицы. Как устраивают «юрты незламности», поддерживая Украину. А теперь вот — переходят на натовские стандарты боеприпасов, очевидно, собираясь в будущем отказаться от российских образцов вооружения, заменив их западными. Наверное, Астана не была крупнейшим покупателем российского ВПК, но сам шаг, безусловно, недружественный, на который надо соответствующим образом реагировать. Все мы знаем, чем такое сотрудничество с НАТО обернулось для Киева», — подчеркнул он.

До этого RTVI опубликовал комментарий высокопоставленного казахстанского военного, который рассказал, что боеспособность армии зависела от советских складов вооружения, оставшихся в Казахстане, а также российских поставок боеприпасов. Военный сообщил, что в рамках проекта ASPAN по переходу на стандарты НАТО будет построено четыре завода по производству артиллерийских снарядов и мин. Он подчеркнул, что ситуация с боеприпасами улучшилась в 2020 году – тогда канадская компания поставила под Карагандой завод патронов для стрелкового оружия.

