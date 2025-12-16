На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

Балицкий: ВСУ совершили попытку атаки на ЗАЭС, повреждена линия связи
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате артиллерийского обстрела повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой электростанций», — написал он.

По словам Балицкого, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по второй линии. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков при этом не нарушены. Радиационный фон остается в норме.

Балицкий назвал атаку на ЗАЭС «очередной попыткой ядерного терроризма.

«Нет слов, которыми можно объяснить больные попытки противника обстреливать ядерный объект», — отметил он.

13 декабря пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ремонтная кампания на станции, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Объект находился без внешнего электроснабжения с 23 сентября. Позже в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.

