«Гарантии не будут обсуждаться вечно». Какой ультиматум США выдвинули Украине?

По итогам переговоров США, Украины и ЕС в Берлине было опубликовано совместное заявление европейских лидеров. По данным СМИ, Вашингтон пообещал украинской стороне гарантии безопасности, схожие с теми, что содержатся в пятой статье устава НАТО. Однако вместе с этим выдвинул и ультиматум. Что об этом думают в Москве и почему Киев не сможет долго затягивать переговоры — в материале «Газеты.Ru».

Лидеры европейских стран по итогам переговоров с США и Украиной в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Киева. Документ появился на официальном сайте Совета Евросоюза.

Согласно опубликованной информации, ЕС собирается продолжать оказывать Киеву постоянную поддержку в наращивании армии, а восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности будут способствовать возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные в рамках так называемой «коалиции желающих».

Кроме того, европейские лидеры предложили запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества. Украине также готовы предоставить гарантии, предусматривающие ответ военными, разведывательными и экономическими мерами в случае необходимости.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. 15 декабря к переговорам присоединились лидеры Европы.

Гарантии и ультиматум

Военные гарантии безопасности для Украины готовы предоставить даже Соединенные Штаты. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Впервые я услышал из уст американских переговорщиков, и господин Уиткофф недвусмысленно заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что ответ США будет военным», — сказал польский премьер.

В свою очередь газета Politico со ссылкой на американского чиновника отмечает, что предложение Белого дома о гарантиях безопасности для Украины действует всего лишь несколько дней.

«Вашингтон стремится подтолкнуть Украину и Россию к мирному соглашению до католического Рождества, 25 декабря. Но, если этого не произойдет, предложение о гарантиях безопасности со стороны Штатов может быть отозвано», — говорится в статье.

По данным Politico, эти гарантии аналогичны тем, что содержатся в пятой статье устава НАТО.

«Основой этого соглашения, по сути, являются действительно очень сильные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в пятой статье. Но эти гарантии не будут обсуждаться вечно», — заявил изданию высокопоставленный американский чиновник..

Британская газета The Telegraph также сообщает, что представители США заявили украинской делегации, что Киев либо примет предложение о гарантиях безопасности, либо рискует полностью остаться без них .

В Кремле в ответ на это заявили, что Москва не собирается делать выводы о предоставленных Западом гарантиях безопасности для Украины, исходя из публикаций в СМИ.

«Мы пока не видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Текстов пока не видели, когда увидим — будем анализировать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Трамп доволен». В США заявили, что решены 90% вопросов между Россией и Украиной Президент США Дональд Трамп доволен встречей украинской и американской делегаций в Берлине и считает... 15 декабря 23:51

В свою очередь в Совете Федерации отметили, что, если какие-то официальные документы на встречах в Германии и были заключены, то они не обязательно должны быть сразу обнародованы.

«Любые документы, которые являются результатом переговоров, нуждаются в подробном изучении. Все пересказы комментариев или какие-то публикации в СМИ — это для наивных, поскольку каждый вкладывает в свои комментарии собственную версию, а точнее то желаемое, к чему хочется подвести итоги состоявшихся контактов», — пояснил «Газете.Ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что не стоит доверять первым комментариям, так как потом приходится разочаровываться. По мнению Карасина, американская сторона в любом случае сообщит Москве об итогах переговоров в Берлине, а затем Россия получит и официальные заявления.

Потерпели ли США неудачу?

Если бы американской стороне удалось добиться каких-либо успехов на переговорах в Германии, как-то надавить на европейцев или украинцев, то об этом уже точно было бы известно. США не привыкли держать в секрете свои победы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Поскольку американская сторона не объявила сразу ни о каких достигнутых результатах, можно констатировать, что их попросту нет. В свою очередь всевозможные информационные спекуляции вокруг итогов переговоров в Германии вообще не похожи на правдоподобную и жизнеспособную договоренность. Сам факт того, что ведутся переговоры о прекращении российско-украинского конфликта без одной из сторон, вызывает много вопросов», — сказал политолог.

По его мнению, переговорная схема, которую можно сейчас наблюдать, довольно странная, но не исключено, что «между Россией и Соединенными Штатами идет закулисный переговорный процесс, о котором не говорят в СМИ».

«Что касается информационных утечек о якобы многонациональных силах для Украины, которые готовы будут сформировать европейские партнеры Киева, то Россия много раз четко говорила, что никакие гарантии безопасности путем размещения военных сил стран НАТО на Украине не подойдут. Эта позиция не изменилась, поэтому все эти рассуждения являются не более чем попыткой оказать психологическое давление», — пояснил Лукьянов.

Он отметил, что по вопросу территорий, которые многие называют ключевым, также не было принято никаких решений. Это означает, что ни о какой скорой договоренности, как этого желают в Вашингтоне, речи быть не может, заключил эксперт.

Единственный официальный документ, который был опубликован по итогам переговоров в Германии, — это заявление на сайте Совета ЕС, отметил в комментарии для «Газеты.Ru» политолог, американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, это свидетельствует о «фактической неудаче» переговоров для Соединенных Штатов.

«Опубликован единственный официальный документ со стороны Финляндии, при этом в этом документе нет никаких подписей американской стороны. Так что это полностью европейский документ и европейское заявление. Это значит, что предложения Европы и Украины не устроили Вашингтон и на этот раз», — пояснил политолог.

Документ по итогам переговоров в Германии составлен точно так же, как были составлены все европейские обращения к американской стороне, отметил Дробницкий. В тексте выражается признательность президенту Трампу и его усилиям, но сразу же есть несколько «невыполнимых поправок», которые обязательны для исполнения по мнению Европы и Киева.

«Очередные предложения Европы и Украины совершенно не соответствуют никаким минимальным базовым требованиям России. Ничего не сказано по поводу внеблокового статуса Украины, об уходе ВСУ с территории Донбасса и так далее. Мне кажется, что это всего лишь очередная попытка европейцев затормозить переговорный процесс», — заявил Дробницкий.

Он подчеркнул, что именно европейцы и украинцы тормозят переговорный процесс, а вот американская сторона никогда не пойдет на то, чтобы дать военные гарантии безопасности для Киева.

«Американцы не будут давать никаких военных гарантий Украине. Я уверен, что они не дали бы их не только при Трампе, но и при любом другом президенте», — заключил американист.

Зачем затягивать переговоры?

Несмотря на то, что многие представители экспертного сообщества отмечают, что промедление поставит украинскую сторону в более невыгодное положение в связи с еще большей потерей подконтрольных территорий, Европа и Киев продолжают затягивать переговорный процесс.

«НАТО не светит Киеву». О чем говорили Зеленский и Уиткофф? Делегации Украины и США при участии европейских политиков завершили второй раунд переговоров... 15 декабря 16:10

По мнению политолога Федора Лукьянова украинцы придерживаются тактики ожидания, потому что рассчитывают, что переговорные позиции могут опять резко измениться.

«Мы уже наблюдали, как администрация Дональда Трампа, сохраняя общую линию на желание прекратить украинский конфликт, меняла переговорную позицию на противоположную. Киев рассчитывает, что попытка американской администрации надавить на украинскую сторону сменится желанием Трампа в очередной раз рассказать о своем разочаровании», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Для украинских властей принятие предлагаемых требований означает фатальные последствия, а потому другой стратегии, кроме как «затягивать переговоры» просто не существует, считает Лукьянов.

«Европейцы также придерживаются тактики затягивания переговоров до определяющего момента, которым станет предстоящий саммит Евросоюза, где будет решена судьба российских замороженных активов. Других средств на Украину, кроме замороженных российских активов, в Европе нет, и это уже все признали и открыто говорят. Если деньги все-таки будет решено экспроприировать, то европейцы продолжат саботировать мирные переговоры. Если с конфискацией активов ничего не выйдет, то, возможно, позиция Европы начнет меняться», — заключил политолог.

Для европейцев исключительно важны две связанные друг с другом вещи, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

«Самое важное для Европы — чтобы Соединенные Штаты остались в евроатлантике и продолжили развивать все структуры НАТО на прежнем уровне. Второстепенная задача, которая вытекает из первой — США должны остаться вовлеченными в конфликт на Украине. Решить эти две задачи европейским чиновникам может помочь конгресс США», — заявил Дробницкий.

Политолог отметил, что в американском конгрессе очень много «сочувствующих Украине и поддерживающих курс на евроатлантику», так что европейцам остается затянуть переговорный процесс до января, когда будет проходить очередное голосование по бюджету Штатов.

«Европейцам необходимо, чтобы конгресс выделил обещанные еще экс-президентом Байденом $55 млрд на военную поддержку Украины. В январе вновь будут прения относительно американского бюджета, который вполне может обернуться очередным шатдауном. Конгресс — это последняя надежда Европы, потому что надавить на Трампа не получилось», — пояснил американист.

Дробницкий заключил, что в Европе понимают, что никакого поражения России на Украине не будет, а значит надо вести дело к заморозке по линии боевого соприкосновения, при этом максимально обеспечив Киев вооружением.