Суд обязал Трампа разблокировать ряд пользователей в твиттере

Суд обязал президента США Дональда Трампа разблокировать пользователей Twitter, комментарии которых он стал игнорировать, сообщает РИА «Новости».

«Исключение конкретных истцов из установленного общественного форума на основании их взглядов запрещено первой поправкой и не может быть оправдано личными интересами президента в рамках этой поправки», — говорится в решении суда.

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Судья отметила, что блокируя пользователей, Трамп нарушает свободу слова.

Минюст США заявил о своем несогласии с вердиктом и подготовит дальнейшие шаги.

«Мы уважаем решение суда, но не согласны с ним, и обдумываем наши дальнейшие шаги», — сообщил представитель министерства.

Ранее СМИ рассказали, что ошибки в твитах Трампа не случайны.