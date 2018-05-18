В Роскомнадзоре опровергли блокировку IP-адресов Viber

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что его ведомство не имеет отношения к перебоям в работе месседжера Viber, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в компании Viber Media сообщили, что часть их серверов была заблокирована, а у россиян возникли проблемы с подключением.

По словам Жарова, IP-адреса Viber не внесены в реестр запрещенных ресурсов, о чем свидетельствует реестр выгрузки.

«Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора», — подчеркнул Жаров.

Ранее и. о. советника российского президента по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ситуацию, которая возникла в связи с решением суда о блокировке мессенджера Telegram, и заявил о необходимости изменения технологий ограничения работы таких сервисов.