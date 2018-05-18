Трамп услышал covfefe в звуковой иллюзии о Лорел и Йенни
Президент США Дональд Трамп в ролике Белого дома заявил, что не слышит ни Лорел, ни Йенни в звуковой иллюзии, которую в последние дни обсуждают в интернете.
Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о звуковой иллюзии, которая разделила интернет на два лагеря. В звуковом фрагменте голос произносит некое слово. Часть людей считает, что он произносит Laurel («Лорел»), другая утверждает, что на записи звучит слово Yanny («Йенни»).
В ролике Белого дома разные сотрудники ведомства выражают свое мнение о том, какое слово произносит голос. К примеру, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, считает, что на записи голос произносит Yanny («Йенни»).
В конце видеоролика своим мнением поделился и Трамп. Он считает, что голос произносит covfefe.
#Laurel? #Yanny? Or... pic.twitter.com/5hth07SdGY— The White House (@WhiteHouse) 17 мая 2018 г.