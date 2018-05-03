На военных базах США запретили продавать смартфоны китайских брендов

Пентагон решил запретить торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В ведомстве объясняют такое решение угрозой безопасности. Как отмечает газета, чиновники в Вашингтоне неоднократно предупреждали, что китайские власти могут заставить производителей взламывать свои же продукты в целях шпионажа.

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«Устройства Huawei и ZNE могут нести риски для личного состава министерства, информации и миссии. В свете данной информации не было бы разумным продолжать продавать их в магазинах ведомства», — сказал представитель Пентагона Дейв Истбурн.

По словам осведомленного источника газеты, в министерстве опасаются, что с помощью устройств Huawei и ZTE китайские власти могут узнавать местоположение американских солдат.