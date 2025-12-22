На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс обозначил главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине

Вэнс: вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по Украине
Ken Cedeno/Reuters

Вопрос уступки территорий существенно тормозит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd.

Он отметил, что Россия хочет установить контроль над всей территорией Донецкой народной республики (ДНР). В свою очередь украинцы рассматривают это как серьезную проблему безопасности, добавил политик.

«Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», — сказал Вэнс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса. По словам украинского лидера, это является одним из пунктов мирного соглашения с Россией.

Сам Зеленский не согласен с подобным решением и назвал его несправедливым. Он отметил, что если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и российские военные.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что если Киев откажется от разговора по существу, то ВС РФ добьются освобождения исторических земель военным путем.

Ранее были названы две силы, которые не дадут Зеленскому вывести войска из Донбасса.

