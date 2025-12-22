Президент Финляндии заявил о серьезном прогрессе в переговорах по Украине

Переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, и диалог вступил в самую сложную, заключительную стадию. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает телеканал Fox News.

«Мы, вероятно, ближе [к достижению мирного соглашения], чем когда-либо за время этого конфликта. <…> Так что мы почти у цели, но самые сложные 5 процентов еще впереди», — сказал он.

По его словам, спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф последние несколько дней «работали круглосуточно», чтобы сократить число разногласий между сторонами. По его словам, Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».

Также Стабб предположил, что за закрытыми дверями российские переговорщики могут быть более гибкими. Он добавил, что контраст между публичными заявлениями и частными переговорами «вполне типичен для дипломатии». При этом Стабб подчеркнул, что если Россия отвергнет мирное соглашение, то «в таком случае настанет время ужесточить санкции».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в недавнем интервью UnHerd отметил, что не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит урегулировать украинский конфликт. По его словам, «есть большая вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не случится». При этом он отметил, что Россия и Украина в последние несколько месяцев «добровольно» ведут переговоры.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные мирному урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал их продуктивными и подчеркнул стремление России достичь мира на Украине.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.