На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные атаковали «Геранями» порт в Одессе

SHOT: ВС РФ ударили БПЛА «Герань-2» по порту в Одессе, поврежден терминал масла
true
true
true

Вооруженные силы РФ нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, в результате атаки были повреждены около 30 объектов компании Allseeds Black Sea, в том числе крупнейший терминал растительного масла, откуда Украина отправляла продукцию в европейские страны.

21 декабря российские военные атаковали мост в селе Маяки Одесской области. До этого основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупреждал, что Украина рискует столкнуться с топливным кризисом из-за разрушения моста.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Ранее Зеленский пообещал разобраться с ответственными за работу ПВО в Одесской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами