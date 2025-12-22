На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Депутат Швыткин: Украину необходимо признать террористической организацией
close
Max Black/AP

Украина должна быть признана террористическим государством на фоне участившихся случаев террористических атак. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Безусловно, Украина должна быть террористической организацией. Факты говорят сами за себя», — сказал парламентарий.

В частности, он упомянул подрыв автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. По его мнению, след в этой истории безусловно ведет к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Швыткин подчеркнул, что теракты, организованные Украиной, стали системой. Он отметил, что подобные действия направлены на провокацию и срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Здесь нет места наивности, надо смотреть правде в глаза — Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров и мирном урегулировании украинского кризиса», — заявил депутат, призвав мировое сообщество признать это.

22 декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Инцидент произошел на Ясеневой улице. Взрывчатка находилась под днищем его машины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатки. У следствия есть несколько версий произошедшего, в том числе не исключается участие спецслужб Украины в этом преступлении.

Ранее в Госдуме потребовали «уничтожить на месте» виновных в подрыве генерала в Москве.

Все новости на тему:
Убийство генерала Сарварова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами