В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Украина должна быть признана террористическим государством на фоне участившихся случаев террористических атак. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Безусловно, Украина должна быть террористической организацией. Факты говорят сами за себя», — сказал парламентарий.

В частности, он упомянул подрыв автомобиля генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. По его мнению, след в этой истории безусловно ведет к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Швыткин подчеркнул, что теракты, организованные Украиной, стали системой. Он отметил, что подобные действия направлены на провокацию и срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта.

«Здесь нет места наивности, надо смотреть правде в глаза — Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров и мирном урегулировании украинского кризиса», — заявил депутат, призвав мировое сообщество признать это.

22 декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Инцидент произошел на Ясеневой улице. Взрывчатка находилась под днищем его машины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатки. У следствия есть несколько версий произошедшего, в том числе не исключается участие спецслужб Украины в этом преступлении.

Ранее в Госдуме потребовали «уничтожить на месте» виновных в подрыве генерала в Москве.