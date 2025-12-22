На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-тренер закроет ипотеку благодаря победе в шоу «Титаны»

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский рассказал в интервью «Газете.Ru», на что потратит 10 млн рублей, которые получил благодаря победе в финале третьего сезона спортивного шоу «Титаны» на ТНТ.

«Закрою ипотеку и попробую реализовать свои задуманные мысли. Буду бросаться словами уже после их реализации, так как, думаю, часть гонорара потратить не на себя», — сказал Бельский.

Гимнаст признался, что солидный денежный приз за победу стал одной из главных причин его участия в проекте. Однако Бельский подчеркнул, что ему также было важно проверить свои силы в противостоянии с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, которые составляли внушительную часть из 111 участников третьего сезона «Титанов».

«Мне хотелось познакомиться со спортивной элитой нашей страны, проверить свои силы и доказать, что всю свою сознательную жизнь я занимался спортом не просто так, а действительно способен удивить даже таких именитых людей, задействованных в шоу. Мне всегда было интересно проверять свои силы среди лучших. Конечно, большую роль сыграл и главный приз, который способен изменить жизнь обычного человека на 180 градусов», — сказал Бельский.

В суперфинале «Титанов» Бельский победил хоккеиста Никиту Ушнева.

Ранее хирург раскрыл свою фатальную ошибку в финале шоу «Титаны».

