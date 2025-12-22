Военный эксперт рассказал о современной «рельсовой войне» России против Украины

Российские войска наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области и по мостам для того, чтобы перерезать каналы поставок западного оружия из этого региона в ВСУ, это можно назвать современной «рельсовой войной». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Удары по логистике — это важнейшие удары. Почему? Потому что до этого мы работали по железнодорожным станциям, мы работали в том числе по железнодорожным депо, по тепловозам, потому что электровозы там достаточно редко используются, и по железнодорожным мостам. Основная цель — сократить возможности киевского режима для поставки оружия (в ВСУ – «Газета.Ru»), которое получает Украина из стран НАТО, и переброски этого оружия на восток», — подчеркнул он.

Перед российской армией в контексте ударов по портовой инфраструктуре в Одессе стоит задача «резко сократить количество боевой техники, боеприпасов и другого вооружения, которое можно перебросить непосредственно в зону боевых действий», отметил Кнутов.

Это легче всего сделать с помощью ударов по местам погрузки и транспортировки техники и боеприпасов для ВСУ в Одессе, объяснил эксперт.

«Цель тех этих ударов, она, в общем-то, аналогична той, которая в свое время, мы использовали в годы Великой Отечественной войны перед Курской операцией, перед операцией «Багратион». Тогда были такие операции, назывались «рельсовая война»», — заявил Кнутов.

Отвечая на вопрос, можно ли сегодня говорить о чем-то подобном в рамках ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Одессы и мостам, Кнутов подчеркнул, что сейчас идет «Рельсовая война» современными методами с использованием дронов и крылатых ракет.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Кулеба утверждает, что обстрелы не прекращаются и Вооруженные силы Российской Федерации систематически атакуют логистическую инфраструктуру и порты в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены топливные резервуары.

Как отмечает российское издание «Военное обозрение», после повреждения моста в Затоке 14 декабря, которое временно вывело его из строя, российская армия продолжила атаки, нанеся серию комбинированных ударов по мосту в Маяках. Поскольку переправа является ключевым звеном, соединяющим южную и северную части Одесской области, ее разрушение может привести к фактической дезинтеграции региона на две части, отмечают журналисты.

