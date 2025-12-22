На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российского бизнесмена оштрафовали за кражу дизайна карт таро у американцев

Бизнесмена из РФ оштрафовали на 780 тыс. руб. за кражу дизайна карт таро у американцев
vimolsiri.s/Shutterstock/FOTODOM

Московского предпринимателя Александра Ларина оштрафовали на 780 тысяч рублей за продажу на маркетплейсах карт таро с дизайном, украденным у американского издательства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Столичный арбитраж присудил российско-итальянскому издательству «Аввалон — Ло Скарабео» 780 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Дело касалось кражи изображений колоды карт «Универсальное таро Уэйта», право на производство и распространение которых принадлежит компании по договору с американской US GAMES SYSTEMS, Inc. Ответчик — московский предприниматель Александр Ларин. На маркетплейсе он продавал «Обучающие Карты Таро Уэйта с инструкцией для начинающих» и «Карты Таро Уэйта с инструкцией для начинающих», — сообщили в сервисе.

Там отметили, что бизнесмен не отрицал факт продажи, но утверждал, что торгует оригинальной колодой карт таро Райдера-Уэйта, перешедшей в общественное достояние и отличающейся от колоды карт истца.

«Сопоставление изображений, являющихся предметом вышеуказанного лицензионного договора, с предлагаемыми ответчиком к продаже товарами позволяет сделать вывод о том, что на картах таро воспроизведены произведения изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат истцу», — говорится в материалах дела, предоставленных сервисом.

Суд обязал Ларина выплатить издательству по 10 тысяч рублей за каждое из 78 изображений карт, входящих в колоду, а также оплатить госпошлину в размере 44 тысяч рублей.

Ранее создателей фильма с Вдовиченковым оштрафовали на 2,5 млн руб. за кражу сценария.

