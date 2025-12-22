У актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам перед Новым годом

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч перед Новым годом

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч рублей. «Газета.Ru» изучила судебные материалы и выяснила, что в декабре задолженность актера превысила 1,5 млн рублей.

В сентябре 2025 года за Петренко числился долг в размере 1,3 млн рублей. За три месяца актер его не погасил, и сумма увеличилась на 209 506 рублей. На данный момент Игорь Петренко должен 1 539 956 рублей.

Кроме того, с артиста хотят взыскать деньги за неуплату парковки и исполнительные сборы. Сумма долга по трем производствам — 32 986 рублей.

В июне 2025 года Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам. Ему оставалось выплатить 15 тысяч рублей, но спустя месяц сумма вновь превысила миллион рублей. Сам актер предпочитает не комментировать информацию о задолженности. Также бывшие супруги Петренко и Климова не разглашают, какой размер алиментов был установлен после развода.

