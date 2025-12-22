На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У актера Игоря Петренко увеличился долг по алиментам перед Новым годом

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч перед Новым годом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Долг Игоря Петренко по алиментам увеличился почти на 210 тысяч рублей. «Газета.Ru» изучила судебные материалы и выяснила, что в декабре задолженность актера превысила 1,5 млн рублей.

В сентябре 2025 года за Петренко числился долг в размере 1,3 млн рублей. За три месяца актер его не погасил, и сумма увеличилась на 209 506 рублей. На данный момент Игорь Петренко должен 1 539 956 рублей.

Кроме того, с артиста хотят взыскать деньги за неуплату парковки и исполнительные сборы. Сумма долга по трем производствам — 32 986 рублей.

В июне 2025 года Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам. Ему оставалось выплатить 15 тысяч рублей, но спустя месяц сумма вновь превысила миллион рублей. Сам актер предпочитает не комментировать информацию о задолженности. Также бывшие супруги Петренко и Климова не разглашают, какой размер алиментов был установлен после развода.

Ранее Екатерина Климова вышла на сцену в обтягивающем платье.

