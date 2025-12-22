На Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр находился в 450 км к северо-западу от города Порт-Морсби, где проживают 283 тысячи человек, и в 35 км к северу от Гороки с населением 18,5 тысяч жителей. Очаг залегал на глубине 88 км.

Информация о пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

18 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь.

14 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем. По информации Единой геофизической службы РАН, толчки зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в России создали прибор для более точного прогноза землетрясений и извержений вулканов.