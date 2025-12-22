На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Цифровой ужас»: в Госдуме анонсировали «жесточайшие ограничения» в соцсетях

Депутат Свинцов анонсировал жесточайшие запреты для россиян в соцсетях
close
Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press

Власти должны идти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве. В том числе важно запретить заходить в соцсети детям до 14 лет, ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц, заявил НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По пути ограничительных мер в интернете идут многие страны – хотя такие решения и непопулярны, они важны для защиты общества, убежден парламентарий. По его словам, государство должно взять на себя функцию ограничения по регистрации в соцсетях.

«Я тоже сторонник того, чтобы до 14 лет вообще запретить, чтобы ребенок до 14 слушал родителей, преподавателей в школе. Понятно, что будут подглядывать, регистрировать аккаунт на старшего брата, но жесткость закона обяжет соцсети блокировать эти аккаунты. Придется государству принимать непопулярные меры в защиту самого ребенка и родителей», — подчеркнул депутат.

По его мнению, основным должно стать правило обязательной верификации аккаунтов, что уже должно значительно снизить объем создаваемого ботами контента. То есть пользование соцсетями будет ограничено не только для детей, но и для владельцев фейковых аккаунтов – каждый должен будет подтверждать свою страницу через «Госуслуги», заявил Свинцов, добавив, что соцсети не всегда блокируют такие страницы.

«Поэтому, конечно, государство пойдет по этому пути – тот уровень падения общества уже большой, — подчеркнул он. — У нас уже стерты какие-то моральные ориентиры, а даже 1% того цифрового ужаса не произошел».

Парламентарий выразил надежду, что к нему прислушаются коллеги, которые помогут отрегулировать все нормы в этой сфере. Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях государство должно двигаться по пути «жесточайшего ограничения» в интернете в интересах жителей.

«Чтобы общество понимало, что государство его защищает и по линии кибербезопасности, и по линии цифрового контента», — заключил Свинцов.

До этого Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в России могут попасть под ограничения все сервисы Google – чтобы сохранить государственность и экономику. По его словам, огромное количество российских IT-решений ничем не уступают западным, поэтому иностранные сервисы могут постепенно начинать «замедляться, усложняться», чтобы у граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги.

Ранее в Госдуме рассказали, когда в России полностью ограничат работу YouTube.

