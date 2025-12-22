Украина введет санкции против граждан Китая

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, работающих с военной промышленностью России, рестрикции будут введены до конца года. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что санкции также будут введены в отношении тех, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украина и продвигает влияние России в СМИ, и спортсменов, которые используют карьеру и внимание людей к спорту для «глорифификации российской агрессии».

В конце ноября Зеленский сообщил о новых антироссийских санкциях. Политик уточнил, что Украина «синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения» против нефтяных компаний из РФ. Республика также приняла меры против тех, кто систематически «уничтожает украинцев дронами».

До этого президент Украины указом ввел санкции против 56 морских судов, которые якобы имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну. Согласно введенным на 10 лет органичениям, предполагается аннулирование лицензий, заморозка торговых соглашений, прекращение перевозок и транзита ресурсов, а также запрет на вход в территориальные воды Украины и блокировка активов.

Ранее в России предположили, что Дональд Трамп введет санкции против Украины.