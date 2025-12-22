Россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции

Жительница Чебоксар стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

48-летняя женщина общалась с неизвестными несколько недель. Сначала они потребовали, чтобы россиянка продиктовала им номер СНИЛСа, после чего убедили в том, что кто-то оформил на нее кредит и отправил деньги ВСУ.

Чтобы избежать уголовного преследования, ей посоветовали снять накопления, взять кредит и всю сумму отправить на «безопасный счет».

«Так она и поступила, причем остановить ее не смогли ни банковские работники, ни оперативники, которым потерпевшая сообщила, что у нее все в порядке и денег она не переводила», – сообщается в публикации.

Позже женщине сказали, что необходимо закрыть старую банковскую ячейку и открыть новую. После этого она обратилась в полицию, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. К этому моменту она отдала неизвестным 8,5 млн рублей.

Ранее петербурженка продала четыре квартиры под давлением аферистов.