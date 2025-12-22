На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции

В Чебоксарах женщина отдала мошенникам 8,5 млн рублей
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Чебоксар стала жертвой мошенников, несмотря на вмешательство полиции. Об этом сообщает управление МВД по региону.

48-летняя женщина общалась с неизвестными несколько недель. Сначала они потребовали, чтобы россиянка продиктовала им номер СНИЛСа, после чего убедили в том, что кто-то оформил на нее кредит и отправил деньги ВСУ.

Чтобы избежать уголовного преследования, ей посоветовали снять накопления, взять кредит и всю сумму отправить на «безопасный счет».

«Так она и поступила, причем остановить ее не смогли ни банковские работники, ни оперативники, которым потерпевшая сообщила, что у нее все в порядке и денег она не переводила», – сообщается в публикации.

Позже женщине сказали, что необходимо закрыть старую банковскую ячейку и открыть новую. После этого она обратилась в полицию, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. К этому моменту она отдала неизвестным 8,5 млн рублей.

Ранее петербурженка продала четыре квартиры под давлением аферистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами