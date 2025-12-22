Сбер заявил о росте эффективности антифрод-защиты в 2025 году

Сбер в 2025 году благодаря антифрод-технологиям сохранил для россиян более 360 млрд рублей, предотвратив хищения со стороны мошенников. ИИ-платформа банка для противодействия мошенничеству является одной из самых эффективных в мире, сообщила пресс-служба компании.

Как рассказали в банке, в условиях стремительного роста цифровой преступности эффективные системы противодействия мошенничеству становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ финансовых организаций. По итогам 2025 года объем средств, сохраненных клиентам Сбера, вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что сегодня девять из 10 преступлений против россиян связаны с мошенничеством по телефону и в мессенджерах. По его словам, приоритетной задачей банка является внедрение передовых технологий и практик для защиты средств клиентов.

«Платформа антифрода Сбера на основе технологий искусственного интеллекта — наша главная мера, киберщит для россиян. Сердце системы — ИИ-модель для проверки транзакций, которую мы постоянно совершенствуем. За год мы расширили интеграцию и теперь способны в режиме онлайн анализировать еще больше транзакций — десятки млн расчетов, обрабатывая более 100 параметров в секунду, включая данные подключенных компаний-партнеров рынка», — сообщил Кузнецов.

В Сбере добавили, что в конце года банк также обновил раздел «Безопасность» в приложении «СберБанк Онлайн», превратив его в интерактивный квест. В разделе отображается текущий уровень киберзащиты пользователя, базовым является антифрод-защита банка, которая по умолчанию действует для всех клиентов.

Повышение уровня зависит от выполнения практических заданий, включая подключение бесплатных сервисов безопасности.

Также в обновленном разделе доступны инструменты экстренного реагирования, включая функции «Сообщить о мошеннике» и «Закрыть доступ к картам и счетам».

Как отметили в Сбере, формат «Уровни безопасности» позволяет наглядно показать, какие бесплатные сервисы помогают усилить персональную киберзащиту.