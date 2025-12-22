Полицейские задержали заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова, обвиняемого в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

По данным агентства, мужчину уже доставили в Москву. Ему вменяют превышение полномочий из корыстной заинтересованности, а также получение взятки в особо крупном размере.

«В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

20 декабря суд арестовал бывшего главу администрации Волгодонска Юрия Мариненко по подозрению в совершении мошеннических действий. Пресс-служба судебной системы Ростовской области уточнила, что мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

Мариненко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как выяснили следователи, в период с 11 мая 2025 года по 20 мая 2020 года он использовал свое служебное положение и предоставил ложные сведения должностным лицам администрации Волгодонска. В результате сам экс-чиновник и член его семьи были незаконно признаны малоимущими. Мариненко получил социальное жилье, которое впоследствии безвозмездно передал члену семьи. Стоимость недвижимости превышает 2,5 млн рублей.

Ранее в Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки.