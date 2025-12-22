Пушков заявил о «глубокой душевной болезни» у сенатора США Грэма

Пушков: сенатор Грэм долго сдерживался, пытаясь сделать вид, что он нормальный

Сенатор США Линдси Грэм не смог скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине. Об этом сенатор РФ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале.

«Сенатор Линдси Грэм долго сдерживался, пытаясь делать вид, что он нормальный. Однако глубокую душевную болезнь никак не скрыть: и вот он уже призывает США «драматически изменить игру» и даже «пойти ва-банк, если Путин скажет «нет» плану Трампа». И для начала забросать Россию «Томагавками», — написал Пушков.

По мнению российского сенатора, Грэма не волнуют последствия конфликта.

Политик отметил, что Грэм не беспокоится о последствиях эскалации конфликта. По словам Пушкова, «он думает лишь о том, что должны, как он считает, сделать США, а дальше его мысль не идет». Но с Россией нельзя разговаривать на языке угроз, а это политики типа Грэма никак не могут взять в толк, сказал сенатор.

22 декабря Линдси Грэм в интервью New York Post заявил, что США должны передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, если Россия не согласится на условия мирной сделки.

По мнению законодателя, президенту США Дональду Трампу необходимо усилить давление на Россию «в случае отказа от нынешних мирных переговоров».

Грэм призвал конфисковать танкеры, перевозящие российскую нефть. Он отметил, что если Москва откажется от соглашения, то необходимо пойти ва-банк, «кардинально изменить правила игры».

Ранее Дмитриев завершил двухдневные переговоры с США по Украине и вылетел из Майами.