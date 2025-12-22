«Пассажиры в больнице»: жесткое столкновение Changan и Kia попало на камеру

В Ингушетии на видео попало, как иномарка с людьми разбилась в аварии

В Ингушетии две иномарки столкнулись на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Четыре человека пострадали в ДТП на Грейдерной в Кантышево. Столкнулись «Киа» и «Чанган». Водители и пассажиры в больнице Назрани», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль врезается в машину с людьми на проезжей части, от удара оба транспорта отбрасывает в сторону, а их детали разлетаются по дороге.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия автомобиль сбил женщину с младенцем. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после произошедшего к младенцу подбегают очевидцы, поднимают ребенка и приносят пострадавшей женщине. Далее заметно, что на место ДТП приезжают правоохранители. В полиции сообщили, что в результате произошедшего пострадала 59-летняя женщина и младенец 2025 года рождения. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь на месте.

