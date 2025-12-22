На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии заявили об установлении мира в стране

Премьер Кобахидзе: основой мира в Грузии стала разумная политика властей
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Мир и стабильность в Грузии были достигнуты благодаря проводимой руководством страны политике. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на конференции аккредитованных в стране послов, передает РИА Новости.

По его словам, грузинские власти смогли защитить национальные интересы и сохранить стабильность страны, сохранить мир.

Кобахидзе также подчеркнул, что установленный сегодня мир в Грузии является не случайностью, а результатом последовательной и разумной политики.

Представители Грузии неоднократно заявляли, что Запад и Украина пытались принудить Тбилиси открыть «второй фронт» против России в 2022 году. В феврале 2022 года тогдашний грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что республика не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.

Кобахидзе заявлял, что в 2022 году бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Грузию к вооруженному конфликту с Россией.

Ранее в Грузии назвали главную жертву конфликта на Украине.

