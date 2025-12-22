В Дании прокомментировали заявления спецпосланнника США по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен возмущен заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии. Об этом он рассказал интервью телерадиокомпании DR.

До этого губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри поблагодарил президента США Дональда Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров.

«От имени королевства должен заявить, что это заявление нового посланника абсолютно неприемлемо», — сказал глава МИД Дании.

Расмуссен намерен вызвать американского посла в Копенгагене и потребует объяснений.

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз Трампа установить контроль над Гренландией.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее датская разведка впервые назвала США угрозой нацбезопасности.