В Белгородской области во время атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан»

Гладков: боец подразделения «Орлан» пострадал при атаке БПЛА на Шебекино
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ранен боец подразделения «Орлан», — отметил губернатор.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения во время отражения атаки дрона. Сослуживцы доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

20 декабря в Херсонской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала член участковой избирательной комиссии (УИК) №23 Новокаховского городского округа Елена Морква. 35-летняя женщина получила серьезные травмы, ее спасти не удалось. На этом фоне пресс-служба региональной избирательной комиссии принесла соболезнования родителям и близким члена УИК.

За два дня до этого дроны-камикадзе ударили по поселку Белая Березка в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что пострадали три мирных жителя. Кроме того, были повреждены два легковых автомобиля.

Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА пострадали люди.

