58-летний японский футболист начнет 41-й сезон в карьере

58-летний японский нападающий Кадзуеси Миура подписал контракт с клубом «Фукусима Юнайтед». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

После подписания контракта спортсмен начнет 41-й профессиональный сезон в карьере, начавшейся в 1982 году. Миура считается самым возрастным действующим футболистом в мире.

Клуб «Фукусима Юнайтед» станет для форварда 19-м в карьере. Свой первый договор он подписал с бразильским «Сантосом» в 1986 году. Миура стал первым японцем, сыгравшим в итальянской Серии А, а также выступал в клубах Хорватии, Австралии и Португалии. В Японии он стал самым ценным игроком J-Лиги в 1993 году и провел 20 лет в «Йокогаме». На счету футболиста 55 голов в 89 матчах за сборную Японии.

В сезоне 2024 года Миура провел 10 матчей, выходя на поле в среднем по 30 минут за игру. По данным клуба, он поддерживает форму благодаря строгому режиму, который включает ранние тренировки и проживание отдельно от семьи, чтобы готовиться к матчам.

