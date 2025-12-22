Эксперт объяснил, почему Макрон «предал» Мерца

Начавшиеся в Европе разговоре о том, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС по российским активам «предал» канцлера Германии Фридриха Мерца и выступил против экспроприации чужих денег, свидетельствуют о политической гибкости французского лидера. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Германия проводит более традиционный курс, направленный на консолидацию Запада на антироссийской основе <…> Макрон же пытается подстраиваться, он пытается увидеть, куда дует ветер», — подчеркнул эксперт.

На такой основе, отметил Блохин, «возникли некие трения» в ЕС по вопросу финансирования Украины за счет российских активов.

«Вроде бы и с Россией хочется разобраться, но, с другой стороны, сами же себе нанесут имиджевый ущерб, потому что в этих западных банках счета имеют не только русские, но и (деньги вкладывают – «Газета.Ru») ближневосточные шейхи, и представители азиатских государств», — сказал эксперт, говоря об обсуждении Евросоюзом вопроса экспроприации российских активов.

Макрон на саммите ЕС назвал неприемлемым изъятие российских активов для финансирования Украины, что является предательством Мерца, писала газета Financial Times. Причем это не единственный вопрос на саммите Евросоюза, в котором их мнения разошлись. В итоге Европа решила выделить Украине кредит за счет собственных займов.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это последует расплата. Но он слишком слаб, а потому у него не осталось другого выбора, кроме как примкнуть к [премьер-министру Италии] Джордже Мелони», — заявил оставшийся анонимным собеседник издания.

