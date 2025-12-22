Победитель шоу «Титаны» признался, что чудом попал на проект за день до съемок

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский рассказал в интервью «Газете.Ru», как попал на шоу «Титаны» за день до начала съемок и смог одержать сенсационную победу.

«Изначально я был среди запасных, и мне сказали, что если кто-то не доедет, меня могут рассмотреть в качестве основного. Как я понимаю, запасных было несколько, поэтому нужно было, чтобы ты оказался в приоритете. Будучи реалистом, я понимал: шансы крайне малы — редакторы мне так и сказали, чтобы я себя не обнадеживал», — рассказал Бельский.

Однако гимнаст все-таки решил приехать в Москву в надежде на то, что его выберут для участия в съемках.

«Я знал, что если не поеду, то буду постоянно прокручивать в голове: я мог участвовать, мог быть среди этих ребят. Когда приехал в столицу, мне сообщили, что я стал участником шоу «Титаны» на ТНТ. Тогда я испытал смешанные чувства. Я не мог тогда радоваться, потому что это было очень неожиданно. Ни о какой победе тогда речи идти не могло», — признался Бельский.

Гимнаст рассказал, что даже не проводил целенаправленную подготовку к проекту, поскольку слишком поздно узнал о том, что будет участником.

«Времени подготовиться у меня не было, так как о своем участии я узнал за день до съемок. Но уже в процессе я добавил в свою программу упражнения на баланс и выносливость», — отметил Бельский.

Победитель шоу «Титаны» признался, что до сих пор не может поверить в то, что ему удалось стать сильнейшим атлетом среди 111 лучших спортсменов страны, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

«Сейчас я нахожусь как будто бы во сне. Несмотря на то, что я шел к этой победе — мечтал о ней, она мне снилась, — когда это случилось, я просто не мог поверить, что это возможно и что именно я буду находиться на этом месте», — рассказал Бельский.

Ранее фитнес-тренер заявил, что закроет ипотеку благодаря победе в шоу «Титаны».