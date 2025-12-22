На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победитель шоу «Титаны» признался, что чудом попал на проект за день до съемок

Победитель шоу «Титаны» Бельский рассказал, что попал на проект за день до съемок
Пресс-служба ТНТ

Фитнес-тренер, мастер спорта по спортивной гимнастике Кирилл Бельский рассказал в интервью «Газете.Ru», как попал на шоу «Титаны» за день до начала съемок и смог одержать сенсационную победу.

«Изначально я был среди запасных, и мне сказали, что если кто-то не доедет, меня могут рассмотреть в качестве основного. Как я понимаю, запасных было несколько, поэтому нужно было, чтобы ты оказался в приоритете. Будучи реалистом, я понимал: шансы крайне малы — редакторы мне так и сказали, чтобы я себя не обнадеживал», — рассказал Бельский.

Однако гимнаст все-таки решил приехать в Москву в надежде на то, что его выберут для участия в съемках.

«Я знал, что если не поеду, то буду постоянно прокручивать в голове: я мог участвовать, мог быть среди этих ребят. Когда приехал в столицу, мне сообщили, что я стал участником шоу «Титаны» на ТНТ. Тогда я испытал смешанные чувства. Я не мог тогда радоваться, потому что это было очень неожиданно. Ни о какой победе тогда речи идти не могло», — признался Бельский.

Гимнаст рассказал, что даже не проводил целенаправленную подготовку к проекту, поскольку слишком поздно узнал о том, что будет участником.

«Времени подготовиться у меня не было, так как о своем участии я узнал за день до съемок. Но уже в процессе я добавил в свою программу упражнения на баланс и выносливость», — отметил Бельский.

Победитель шоу «Титаны» признался, что до сих пор не может поверить в то, что ему удалось стать сильнейшим атлетом среди 111 лучших спортсменов страны, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

«Сейчас я нахожусь как будто бы во сне. Несмотря на то, что я шел к этой победе — мечтал о ней, она мне снилась, — когда это случилось, я просто не мог поверить, что это возможно и что именно я буду находиться на этом месте», — рассказал Бельский.

Ранее фитнес-тренер заявил, что закроет ипотеку благодаря победе в шоу «Титаны».

