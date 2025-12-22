Хозяева спустя год нашли потерянную во время урагана кошку

В США кошка по кличке Габби, пропавшая во время урагана «Хелен» в 2024 году, воссоединилась со своей семьей спустя 443 дня, пишет New York Post.
Кошку передали в Общество защиты животных Эйвери 13 декабря, где сотрудники приюта обнаружили у нее микрочип. Это позволило определить, что Габби пропала в сентябре 2024 года во время сильного урагана.
«Вчера к нам привезли милую кошку как бездомную. Когда мы просканировали ее, обнаружили микрочип и узнали, что она пропала после урагана «Хелен» – 443 дня назад. Сегодня она наконец вернулась к своей семье», — сообщили в приюте.
История вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где подписчики назвали воссоединение «рождественским чудом» и «счастливым концом».
Пользуясь случаем, волонтеры напомнили владельцам домашних животных о важности установки и актуализации микрочипов.
«Этот маленький шаг может стать решающим фактором между разбитым сердцем и счастливой встречей», — подчеркнули сотрудники приюта.
