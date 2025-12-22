На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хозяева спустя год нашли потерянную во время урагана кошку

NYP: в США хозяева спустя год нашли пропавшую во время урагана кошку
true
true
true
close
Avery Humane Society/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США кошка по кличке Габби, пропавшая во время урагана «Хелен» в 2024 году, воссоединилась со своей семьей спустя 443 дня, пишет New York Post.

Кошку передали в Общество защиты животных Эйвери 13 декабря, где сотрудники приюта обнаружили у нее микрочип. Это позволило определить, что Габби пропала в сентябре 2024 года во время сильного урагана.

«Вчера к нам привезли милую кошку как бездомную. Когда мы просканировали ее, обнаружили микрочип и узнали, что она пропала после урагана «Хелен» – 443 дня назад. Сегодня она наконец вернулась к своей семье», — сообщили в приюте.

История вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где подписчики назвали воссоединение «рождественским чудом» и «счастливым концом».

Пользуясь случаем, волонтеры напомнили владельцам домашних животных о важности установки и актуализации микрочипов.

«Этот маленький шаг может стать решающим фактором между разбитым сердцем и счастливой встречей», — подчеркнули сотрудники приюта.

Ранее китаянка рассказала, что ходит по свадьбам и собирает еду для бездомных кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами