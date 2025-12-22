Т-Банк и Билайн объединились во фрод-рулетке для борьбы с телефонными мошенниками

Т-Банк и Билайн объединили усилия в борьбе с телефонным мошенничеством. Билайн стал первым официальным телеком-партнером, подключившимся к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Об этом сообщили в Т-Банке.

Сервис в реальном времени выявляет звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их на пользователей, которые намеренно удерживают мошенников на линии, тратя их время и ресурсы. В прошлом месяце доступ к фрод-рулетке открылся для всех. Это стало возможно в том числе благодаря Билайну, который помог масштабировать объем мошеннического трафика, попадающего в сервис. Также мошеннический трафик выявляется и направляется во фрод-рулетку с помощью Т-Мобайла.

«В течение трех недель после открытия доступа для всех мы увидели, как тысячи пользователей объединяются, чтобы дать отпор мошенникам. Желающих потратить время злоумышленников впустую очень много, поэтому мы в свою очередь решили объединить усилия крупнейших игроков рынка. Первым партнером, присоединившимся к перемалыванию мошеннического трафика, стал Билайн», — рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Финтех планирует расширять список партнеров, чтобы повысить результативность фрод-рулетки и увеличить эффективность противодействия мошенникам.

За три недели работы в открытом доступе: почти 1 млн звонков мошенников приняли более 40 тыс. участников; злоумышленники потеряли 5 тыс. часов рабочего времени; предотвращены хищения на сумму свыше 74 млн рублей; ежедневно нейтрализуется около 20 тыс. звонков и 238 часов работы мошенников. Кроме того, были выявлены две новые схемы: обман участников СВО под видом военкомата и мифический «гонконгский грипп».

На сайте сервиса работает счетчик, ежедневно обновляющий данные о числе участников и спасенных средствах.

Директор по антифроду Билайна Петр Алферов подчеркнул, что борьба с мошенничеством для оператора стала одним из ключевых приоритетов.

«Совершенствуя свою защиту, мы увеличиваем точность распознавания мошеннических звонков, принимаем меры по их нейтрализации, организуем поддержку пользователей, ведем просветительскую работу. Фрод-рулетка Т-Банка сочетает деятельность во всех перечисленных направлениях: кроме защиты пользователей от вредоносных звонков, она еще и расходует ресурсы злоумышленников, а также помогает честным гражданам совершенствовать навыки противодействия мошенникам», — сказал он.