На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Т-Банк и Билайн объединились во фрод-рулетке для борьбы с телефонными мошенниками

Билайн будет перенаправлять в фрод-рулетку трафик мошеннических звонков
true
true
true
close
Shutterstock

Т-Банк и Билайн объединили усилия в борьбе с телефонным мошенничеством. Билайн стал первым официальным телеком-партнером, подключившимся к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Об этом сообщили в Т-Банке.

Сервис в реальном времени выявляет звонки злоумышленников и анонимно перенаправляет их на пользователей, которые намеренно удерживают мошенников на линии, тратя их время и ресурсы. В прошлом месяце доступ к фрод-рулетке открылся для всех. Это стало возможно в том числе благодаря Билайну, который помог масштабировать объем мошеннического трафика, попадающего в сервис. Также мошеннический трафик выявляется и направляется во фрод-рулетку с помощью Т-Мобайла.

«В течение трех недель после открытия доступа для всех мы увидели, как тысячи пользователей объединяются, чтобы дать отпор мошенникам. Желающих потратить время злоумышленников впустую очень много, поэтому мы в свою очередь решили объединить усилия крупнейших игроков рынка. Первым партнером, присоединившимся к перемалыванию мошеннического трафика, стал Билайн», — рассказал руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

Финтех планирует расширять список партнеров, чтобы повысить результативность фрод-рулетки и увеличить эффективность противодействия мошенникам.

За три недели работы в открытом доступе: почти 1 млн звонков мошенников приняли более 40 тыс. участников; злоумышленники потеряли 5 тыс. часов рабочего времени; предотвращены хищения на сумму свыше 74 млн рублей; ежедневно нейтрализуется около 20 тыс. звонков и 238 часов работы мошенников. Кроме того, были выявлены две новые схемы: обман участников СВО под видом военкомата и мифический «гонконгский грипп».

На сайте сервиса работает счетчик, ежедневно обновляющий данные о числе участников и спасенных средствах.

Директор по антифроду Билайна Петр Алферов подчеркнул, что борьба с мошенничеством для оператора стала одним из ключевых приоритетов.

«Совершенствуя свою защиту, мы увеличиваем точность распознавания мошеннических звонков, принимаем меры по их нейтрализации, организуем поддержку пользователей, ведем просветительскую работу. Фрод-рулетка Т-Банка сочетает деятельность во всех перечисленных направлениях: кроме защиты пользователей от вредоносных звонков, она еще и расходует ресурсы злоумышленников, а также помогает честным гражданам совершенствовать навыки противодействия мошенникам», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами