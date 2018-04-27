Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook

IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» попали в реестр сайтов, которые запретил Роскомнадзор. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал RKNShowtime.

Как сообщается, в списке также оказались IP-адреса Yahoo и Liveinternet. На сайте ведомства сообщается о блокировке адреса 87.240.129.133, который принадлежит «ВКонтакте». Также в перечне фигурируют 33 IP-адреса Google и адреса Microsoft (29), Amazon (14), по пять адресов «Яндекса» и Facebook, три адреса Twitter и один «Одноклассников».

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По словам создателя Usher2.Club и гендиректора хостинг-провайдера «Дремучий лес» Филиппа Кулина, в реестре оказалась и точка обмена интернет-трафиком MSK-IX, которая отвечает за синхронизацию сетевого оборудования и внутренних часов компьютеров.

«Если это (блокировка IP-адресов. — Газета.Ru) умысел, то будет второй удар — уже по критичному: банковские связи, маршрутизаторы, система DNS», — рассказал Кулин.

Он не исключил, что это могут быть не действия Роскомнадзора, а действия злоумышленников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram.