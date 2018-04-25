В Роскомнадзоре пообещали больше не подходить веерно к блокировке Telegram

Руководство Роскомнадзора пообещало изменить свой подход к блокировке мессенджера Telegram и больше не блокировать веерно крупные подсети, заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников после встречи в Роскомнадзоре с представителями IT-индустрии по поводу ситуации с блокировкой мессенджера на территории России, передает РИА «Новости».

«В Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и в целом станут подходить к блокировкам более точечно», — сказал Гребенников.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что «не очень верит» в успех блокировки Telegram.