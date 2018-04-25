Глава ФАС «не очень верит» в успех блокировки Telegram

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выразил сомнение в успехе блокировки мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», — сказал Артемьев.

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Он также выразил сожаление в связи с самой ситуацией и заявил, что она наносит большой ущерб.

«Я могу выразить только большое сожаление. Вообще, если делаешь — надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом. Мы не Китай, который закрылся. Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет. Я просто вижу, что сама эта история, ее течение наносит большой очень ущерб», — добавил Артемьев.

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