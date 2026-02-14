Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ выяснили, почему Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции

Repubblica: Мелони не поехала на Мюнхенскую конференцию из-за смущения от слов Мерца
Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в пользу поездки в Африку, так как она была смущена из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о расколе между Европой и США. Об этом пишет газета Repubblica.

«Пока основная часть лидеров континента обсуждает Украину и крайне запутанные отношения между США и ЕС, премьер-министр преодолевает расстояние более 7 тыс. км и <...> приземляется в аэропорту Аддис-Абебы», — говорится в статье.

По информации немецких источников, на которые ссылается издание, в этом году Мелони была оказана большая честь выступить сразу после Мерца. Тем не менее итальянский премьер предпочла не посещать форум.

Отсутствие на Мюнхенской конференции по безопасности СМИ связывают с тем, что таким образом она сможет преодолеть «смущение» от заявлений Мерца, который на этом мероприятии говорил о «расколе» между двумя сторонами Атлантики. Repubblica подчеркивает, что при любой возможности Мелони демонстрирует желание преодолеть раскол, чтобы сохранить «единство Запада».

До этого газета The Financial Times писала, что европейские чиновники были в напряжении в ожидании выступления на Мюнхенской конференции госсекретаря Марко Рубио. Издание отмечало, что волнение было связано с необходимостью уяснить взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США.

Между тем Рубио заявил, что судьба Европы и США неразрывно связаны, что США не стремятся к отделению от своих союзников. Он также призвал великие державы поддерживать диалог для предотвращения конфликтов и подчеркнул, что не верит в завершение эры доминирования Запада.

Ранее сообщалось, что в Европе опасаются угрозы для своего финансового и технологического суверенитета от Трампа.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!