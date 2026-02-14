СМИ выяснили, почему Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности в пользу поездки в Африку, так как она была смущена из-за заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о расколе между Европой и США. Об этом пишет газета Repubblica.

«Пока основная часть лидеров континента обсуждает Украину и крайне запутанные отношения между США и ЕС, премьер-министр преодолевает расстояние более 7 тыс. км и <...> приземляется в аэропорту Аддис-Абебы», — говорится в статье.

По информации немецких источников, на которые ссылается издание, в этом году Мелони была оказана большая честь выступить сразу после Мерца. Тем не менее итальянский премьер предпочла не посещать форум.

Отсутствие на Мюнхенской конференции по безопасности СМИ связывают с тем, что таким образом она сможет преодолеть «смущение» от заявлений Мерца, который на этом мероприятии говорил о «расколе» между двумя сторонами Атлантики. Repubblica подчеркивает, что при любой возможности Мелони демонстрирует желание преодолеть раскол, чтобы сохранить «единство Запада».

До этого газета The Financial Times писала, что европейские чиновники были в напряжении в ожидании выступления на Мюнхенской конференции госсекретаря Марко Рубио. Издание отмечало, что волнение было связано с необходимостью уяснить взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США.

Между тем Рубио заявил, что судьба Европы и США неразрывно связаны, что США не стремятся к отделению от своих союзников. Он также призвал великие державы поддерживать диалог для предотвращения конфликтов и подчеркнул, что не верит в завершение эры доминирования Запада.

Ранее сообщалось, что в Европе опасаются угрозы для своего финансового и технологического суверенитета от Трампа.