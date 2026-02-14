Размер шрифта
В самом северном аэропорту России Ан-72 с десятками пассажиров выкатился за пределы полосы

В Красноярском крае пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Диксона
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Диксон, расположенном за Полярным кругом на одноименном острове в Карском море, самолет Ан-72 с 52 пассажирами и членами экипажа выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Там отметили, что борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из города Игарка. Норильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и установит обстоятельства инцидента.

Накануне в Казани самолет А320 со 158 пассажирами и членами экипажа выкатился за пределы рулежной дорожки. Это произошло на рейсе №1193 из Казани в Москву. При этом никто не пострадал, самолет также не был поврежден. Пассажиров лайнера высадили и доставили в пункт назначения на резервном воздушном судне. Прокуратура начала проверять исполнение перевозчиком законодательства о безопасности полетов и соблюдение прав своих клиентов.

Ранее россияне пожаловались, что летели из Иркутска в грузовом самолете вместо пассажирского.
 
