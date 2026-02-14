«Нужно быть активнее». В Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России

Сотрудник береговой охраны США наблюдает в бинокль за танкером Marinera, 7 января 2026 года

Глава минобороны Великобритании Джон Хили встретился с министрами обороны ряда европейских стран и обсудил с ними захват танкеров «теневого флота» России. По данным Bloomberg, участники встречи договорились координировать действия с США и рассмотреть возможность продажи нефти с захваченных судов для компенсации затрат.

Глава минобороны Великобритании Джон Хили провел встречу с главами оборонных ведомств стран Северной Европы и Прибалтики, на которых обсуждался захват танкеров так называемого «теневого флота», якобы связанного с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Собрание представителей 10 стран прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает агентство. На повестке дня стоял вопрос о сокращении доходов России от продажи нефти.

По словам источника Bloomberg, вместе с главой минобороны на встрече был главком ВС Великобритании Ричард Найтон, который рассказал подробнее о проведении операций по захвату кораблей «теневого флота».

Один из источников также отметил, что участники встречи будут «координировать» свои действия с США.

«Атмосфера и понимание были таковы, что нам нужно быть активнее. Послание заключается в том, что страны, которые предоставляют флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять меры», — приводит агентство слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

«Еще надо доказать, что это наш флот»

Газета The Times 8 февраля сообщила, что британские власти рассматривают возможность продажи нефти с захваченных судов. Издание отмечает, что Хили говорил, что хочет захватить «как можно больше» танкеров, находящихся под санкциями.

При этом для компенсации затрат на удержание танкеров под британской юрисдикцией, эксперты входящие в команду Хили предлагают продавать нефть с захваченных кораблей. The Sunday Times приводит данные центра CREA, согласно которым с начала 2022 года через Ла-Манш было перевезено около 4 млрд баррелей нефти на сумму £239 млрд.

Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что продажа нефти с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» России нелегальна и является воровством.

«Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — приводит слова депутата «Лента.ру».

По ее мнению, такие процедуры свидетельствуют о том, что бизнес лишен защиты, с любой стороны его могут объявить «теневым флотом» и все у него отобрать.

20 дней плена

The Sunday Times отмечает, что Великобритания заняла более агрессивную позицию по вопросу «теневого флота» после успешного захвата танкера Marinera в январе, в котором вместе с США участвовали британские силы.

7 января силы США захватили нефтетанкер «Маринера», шедший на тот момент под российским флагом после нескольких дней преследования, начавшегося в Карибском море.

В январе Франция задержала в Средиземном море нефтяной танкер Grinch. Президент Эммануэль Макрон заявил, что судно прибыло из России и подпадает под санкции. Позднее танкер был помещен под административный арест. По данным французской прокуратуры, экипаж Grinch состоит из граждан Индии. Российская сторона отвергла причастность к этому судну.

Украинское издание «Европейская правда» 30 января сообщило, что Макрон объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что будет вынужден отпустить танкер Grinch из-за требований французского законодательства.

8 января МИД России заявил о серьезной обеспокоенности в связи с проведенной вооруженными силами США «незаконной силовой акцией» в отношении танкера «Маринера», которому 24 декабря было выдано временное разрешение на плавание под российским флагом. В ведомстве потребовали от американской стороны обеспечить гуманное обращение с российскими гражданами из состава экипажа, соблюдать их права и не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

На следующий день в МИД сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух россиян, находившихся на борту судна. Однако, как заявил 20 января глава российского МИД Сергей Лавров, к тому моменту это решение реализовано не было.

Моряки вернулись в Россию только в начале февраля. Члены экипажа рассказали, что 20 дней провели в плену, ходили в туалет под дулом автомата и не получали лекарств.