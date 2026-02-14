«Нужно быть активнее». В Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России

Глава минобороны Великобритании Джон Хили провел встречу с главами оборонных ведомств стран Северной Европы и Прибалтики, на которых обсуждался захват танкеров так называемого «теневого флота», якобы связанного с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.
Собрание представителей 10 стран прошло на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отмечает агентство. На повестке дня стоял вопрос о сокращении доходов России от продажи нефти.
По словам источника Bloomberg, вместе с главой минобороны на встрече был главком ВС Великобритании Ричард Найтон, который рассказал подробнее о проведении операций по захвату кораблей «теневого флота».
Один из источников также отметил, что участники встречи будут «координировать» свои действия с США.
«Атмосфера и понимание были таковы, что нам нужно быть активнее. Послание заключается в том, что страны, которые предоставляют флаги судам теневого флота, должны знать, что другие страны могут принять меры», — приводит агентство слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
«Еще надо доказать, что это наш флот»
Газета The Times 8 февраля сообщила, что британские власти рассматривают возможность продажи нефти с захваченных судов. Издание отмечает, что Хили говорил, что хочет захватить «как можно больше» танкеров, находящихся под санкциями.
При этом для компенсации затрат на удержание танкеров под британской юрисдикцией, эксперты входящие в команду Хили предлагают продавать нефть с захваченных кораблей. The Sunday Times приводит данные центра CREA, согласно которым с начала 2022 года через Ла-Манш было перевезено около 4 млрд баррелей нефти на сумму £239 млрд.
Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова заявила, что продажа нефти с захваченных танкеров так называемого «теневого флота» России нелегальна и является воровством.
«Как мы обсуждали ситуацию с нашими счетами, так и здесь — это воровство. Еще вопрос, насколько они доказали, что это наш «теневой флот», или они его просто так обозвали для пиара», — приводит слова депутата «Лента.ру».
По ее мнению, такие процедуры свидетельствуют о том, что бизнес лишен защиты, с любой стороны его могут объявить «теневым флотом» и все у него отобрать.
20 дней плена
The Sunday Times отмечает, что Великобритания заняла более агрессивную позицию по вопросу «теневого флота» после успешного захвата танкера Marinera в январе, в котором вместе с США участвовали британские силы.
7 января силы США захватили нефтетанкер «Маринера», шедший на тот момент под российским флагом после нескольких дней преследования, начавшегося в Карибском море.
В январе Франция задержала в Средиземном море нефтяной танкер Grinch. Президент Эммануэль Макрон заявил, что судно прибыло из России и подпадает под санкции. Позднее танкер был помещен под административный арест. По данным французской прокуратуры, экипаж Grinch состоит из граждан Индии. Российская сторона отвергла причастность к этому судну.
Украинское издание «Европейская правда» 30 января сообщило, что Макрон объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что будет вынужден отпустить танкер Grinch из-за требований французского законодательства.
8 января МИД России заявил о серьезной обеспокоенности в связи с проведенной вооруженными силами США «незаконной силовой акцией» в отношении танкера «Маринера», которому 24 декабря было выдано временное разрешение на плавание под российским флагом. В ведомстве потребовали от американской стороны обеспечить гуманное обращение с российскими гражданами из состава экипажа, соблюдать их права и не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.
На следующий день в МИД сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух россиян, находившихся на борту судна. Однако, как заявил 20 января глава российского МИД Сергей Лавров, к тому моменту это решение реализовано не было.
Моряки вернулись в Россию только в начале февраля. Члены экипажа рассказали, что 20 дней провели в плену, ходили в туалет под дулом автомата и не получали лекарств.