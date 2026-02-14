Размер шрифта
Число раненых в Центральном после массированного удара БПЛА ВСУ выросло до 19

Минздрав: число раненых в Центральном после удара дронами ВСУ выросло до 19
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число пострадавших при массированной атаке беспилотников ВСУ на поселок Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, включая десятилетнюю девочку. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.

«В разгар выходного дня, в 14:28 [мск], вражеские беспилотники нанесли удар по поселку Центральный Перевальского муниципального округа, — написала Пащенко.

По данным властей, десятилетняя девочка, получившая ранения, была эвакуирована в Луганск для оказания медицинской помощи.

14 февраля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе беспилотников ВСУ по поселку Центральный Перевальского муниципального округа. По его словам, атака привела к повреждениям десятков жилых домов, а также зданий школы, поселковой администрации и почтового отделения. Глава региона заявил, что на месте происшествия создан оперативный штаб, и экстренные службы активно работают над ликвидацией последствий атаки.

Следователи СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских ударов.

Ранее украинские беспилотники атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области.
 
