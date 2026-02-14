Размер шрифта
Пасечник сообщил об атаке украинских дронов по школе и домам в поселке ЛНР

Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Пятнадцать человек получили ранения при ударе украинских беспилотников по поселку в Перевальском округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По информации Пасечника, ВСУ нанесли удар дронами по поселку Центральный.

«За помощью к медикам уже обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил он.

Повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения, рассказал Пасечник.

В муниципальном округе развернут оперштаб, МЧС оперативно ликвидировали возгорания. Местные власти перевозят людей из пострадавших домов в пункты временного размещения, уточнил глава ЛНР.

Накануне в Волгограде три человека пострадали от удара украинских дронов, среди них 12-летний мальчик. По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, украинские БПЛА атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в регионе.

Ранее в Сватово бронированная машина скорой помощи спаславрачей от украинского дрона.
 
