Пикаперу Яйцеславу грозит шесть лет тюрьмы в Гане

Девушки из Ганы подали заявление на тайно снимавшего их блогера Люлькова

Российскому блогеру-пикаперу Яйцеславу (настоящее имя Владислав Люльков) грозит шесть лет тюрьмы в Гане. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

36-летний Люльков, называющий себя «профессиональным соблазнителем» женщин в возрасте старше 40, в течение последнего месяца находился в африканской стране. Ежедневно он пытался соблазнить местных девушек, снимая процесс, в частности, интимные контакты, на скрытую камеру в очках.

Записи знакомств он выкладывал на платформе YouTube, а ролики сексуального характера — в платном закрытом Telegram-канале.

Всего Люльков опубликовал результаты около 40 знакомств. Однако в итоге героини роликов увидели себя в сети и написали коллективное заявление в местную полицию. По законам Ганы Люлькову грозит до шести лет тюрьмы: три — за распространение интимного контента и столько же — за расизм.

Сейчас блогер удалил многие записи. В Telegram-канале у него почти 37 тысяч подписчиков, в ютубе — 31 тысяча подписчиков.

