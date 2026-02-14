Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом». На что он пойдет ради этого?

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране стала бы «лучшим из возможных исходов» для этой страны. По его словам, нынешние власти «только и делали, что говорили». На фоне этих заявлений в регион направляется вторая авианосная группа ВМС США, которая, как пояснил Трамп, нужна на случай, если с Тегераном не удастся заключить сделку. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что Вашингтон не стремится к смене режима.

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране является «лучшим» сценарием для этой страны.

«Похоже, это было бы лучшим из возможных исходов», — заявил американский лидер во время общения с журналистами.

Он заявил, что нынешние власти Ирана «только и делали, что говорили». На вопрос о том, кто, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, Трамп отказался отвечать.

«Кто бы вы хотели, чтобы пришел к власти? Прибыла огромная сила, и дополнительная сила, как вы знаете, и другие авианосцы скоро выйдут, так что мы сейчас посмотрим, сможем ли мы наконец-то уладить этот вопрос», — заявил президент США.

Ранее газета New York Times сообщила, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Gerald R. Ford в ближайшее время направится на Ближний Восток.

Вместе с тем Трамп заявил, что вторая авианосная группа ВМС США на Ближнем Востоке нужна на случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном .

«Если мы не заключим сделку, нам она понадобится. Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад», — сказал американский лидер.

По словам президента США, если договоренности с Ираном достичь не удастся, то Тегеран ждут «очень плохие» последствия.

Затяжной конфликт

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Вооруженные силы США готовятся к проведению затяжной военной операции против Ирана, если Трамп отдаст приказ о нанесении ударов.

По данным источников, возможная операция США против Ирана может вылиться в более серьезный конфликт, чем летом 2025 года, когда американские силы нанесли удары по иранским ядерным объектам.

Отвечая на вопрос Reuters о подготовке к потенциально длительной военной операции США, заместитель пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп «рассматривает все возможные варианты в отношении Ирана».

«Он выслушивает различные точки зрения по любому вопросу, но принимает окончательное решение, исходя из того, что лучше для нашей страны и национальной безопасности», — сказала Келли.

В свою очередь газета The New York Times 6 февраля сообщила, что сейчас основные силы США вблизи Ирана представляет ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln: в нее входят три крейсера с крылатыми ракетами Tomahawk которые участвовали в нанесении ударов по Ирану в 2025 году.

По данным полетных трекеров, на авианосец из аэропорта Дукм в Омане, где расположен логистический центр американских сил, постоянно летают военно-транспортные конвертопланы V22 Osprey.

«Свержение режима — дело иранского народа»

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что США не стремятся к смене режима в Иране.

«Если иранский народ хочет свергнуть режим, это дело иранского народа. Сейчас мы сосредоточены на том, что Иран не может иметь ядерное оружие», - приводит его слова Jerusalem Times.

Журналист Axios Барак Равид в соцсети X сообщил, что 17 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров между делегациями США и Ирана по вопросу ядерной программы.

«США и Иран, как ожидается, проведут во вторник в Женеве второй раунд переговоров по атому», - написал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва помогает в организации этих переговоров.

«Мы в полном контакте с иранцами и со всеми остальными, в том числе с нашими китайскими коллегами, занимаемся тем, что называется обеспечением надлежащей политической среды», — сказал дипломат о переговорах Ирана и США.

«Стремление сохранить империю»

По словам директора Института международных исследований МГИМО Максима Сучкова, Иран не хочет отказываться от своей ракетной программы, на чем настаивает США.

«Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе. Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе», — приводит его слова издание «Украина.ру».

По словам эксперта, программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана.

«Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться», — подчеркнул политолог.

В свою очередь профессор Мохаммед Маранди в беседе с Brasil de Fato подчеркнул, что потенциальное нападение на Иран нужно воспринимать как удар по БРИКС.

«Любое нападение на Иран следует рассматривать как атаку на страны БРИКС и многополярный мировой порядок в целом. Соединенные Штаты, в свою очередь, отчаянно стремятся сохранить свою империю», — сказал он.