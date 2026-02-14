Российская фигуристка о Гуменнике: я ползала на полу в слезах

Фигуристка Бойкова о выступлении Гуменника на Играх: я ползала на полу в слезах

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, заявила, что плакала после выступления Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу и не начала стучаться, ругаться со мной, почему так громко? на самом деле я просто не верила своим глазам. Я буквально ползала по полу в слезах», — сказала Бойкова.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров неожиданно стал победителем соревнований, получив за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла.

17 февраля на Олимпиаде выступит российская фигуристка Аделия Петросян, представив короткую программу. Соревнования в произвольной программе пройдут 19 февраля.



