Белка устроила пожар в жилом доме

В американском штате Флорида любопытная белка лишила семью Дэвис-Банта без крова. Об этом сообщает WMBB.

Донни Банта рассказал, что посреди ночи, когда все члены семьи спали, он был разбужен странным шумом на чердаке и ощутил необычный запах. Не теряя времени, он разбудил свою жену Стейси и двоих детей.

Стейси и Донни спешно собрали самые необходимые вещи и вывели детей, собаку и кота на улицу.

«Это было очень тревожно. Мы просто суетились», – вспоминает Стейси.

Несмотря на оперативные действия пожарных, дом был полностью уничтожен огнем. Причиной пожара оказалась белка.

По заключению пожарных, животное проникло на чердак и повредило электропроводку, что привело к короткому замыканию и последующему возгоранию. К счастью, семья не пострадала, однако почти все имущество было уничтожено.

