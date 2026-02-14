Размер шрифта
Белка устроила пожар в жилом доме

В США семья лишилась дома из-за белки
Stefan Cruysberghs/Comedy Wildlife

В американском штате Флорида любопытная белка лишила семью Дэвис-Банта без крова. Об этом сообщает WMBB.

Донни Банта рассказал, что посреди ночи, когда все члены семьи спали, он был разбужен странным шумом на чердаке и ощутил необычный запах. Не теряя времени, он разбудил свою жену Стейси и двоих детей.

Стейси и Донни спешно собрали самые необходимые вещи и вывели детей, собаку и кота на улицу.

«Это было очень тревожно. Мы просто суетились», – вспоминает Стейси.

Несмотря на оперативные действия пожарных, дом был полностью уничтожен огнем. Причиной пожара оказалась белка.

По заключению пожарных, животное проникло на чердак и повредило электропроводку, что привело к короткому замыканию и последующему возгоранию. К счастью, семья не пострадала, однако почти все имущество было уничтожено.

До этого кошка осталась одна дома и устроила пожар, включив плиту. В этот момент на этой плите находились различные предметы, которые загорелись.

Ранее кот спас многодетную семью от пожара в Подмосковье, разбудив хозяев.
 
