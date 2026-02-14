Размер шрифта
Над Россией сбили 20 БПЛА. Военная операция, день 1452-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1452-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Над регионами России ночью уничтожили 20 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. По информации Politico, делегации России и Украины на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли понимания в том, как определить режим прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, заявили в офисе украинского лидера. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:07

❗️В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

10:04

🔴В Белгороде в результате атаки ВСУ погибли два энергетика, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

9:43

В Киеве восстановили подачу теплоснабжения в 400 зданиях, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

9:27

ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Курской области, над территорией региона сбито 32 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

9:11

План «победы» Владимира Зеленского над Россией на практике оказался «набором хотелок», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Так называемый план «победы» Зеленского в итоге оказался громкими словами, набором хотелок и ноль реального содержания», — отметил он.

8:53

🔴Доблесть и героизм, проявленные военными Северной Кореи в ходе операции по освобождению Курской области от ВСУ, войдут в историю, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

8:32

Качество связи и интернета в прифронтовых городах Запорожской области страдает исключительно из-за атак ВСУ на инфраструктуру операторов связи, заявил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона Григорий Прохватилов в беседе с ТАСС.

8:16

❗️Китай «завтра же» мог бы завершить конфликт на Украине одним звонком Владимиру Путину, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец военным действиям. Также он мог бы прекратить продажу России технологий двойного назначения и закупку российской нефти и газа», — цитирует его Bloomberg.

8:08

Конфликт между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским может заблокировать планы Украины вступить в ЕС, пишет газета Berliner Zeitung.

8:07

Соединенные Штаты в рамках спонсируемой европейскими странами НАТО программы произведут и поставят Украине вооружение на общую сумму около $15 млрд в 2026 году, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью PBS.

8:05

🔴Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Киева, которые пройдут в Женеве 17 февраля, пишет Reuters.

8:04

Расчет «Урагана» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил скопления бронетехники и живой силы подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:03

Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство УНН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова.

8:02

❗️Делегации России и Украины на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли понимания в том, как определить режим прекращения огня, пишет Politico.

8:01

🔴Над регионами России ночью уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Крымом сбили 13 БПЛА, над Орловской областью — два, над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской — по одному.

8:00

Сегодня 1452-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
