Над Россией сбили 20 БПЛА. Военная операция, день 1452-й

❗️В Брянской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, погиб мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
🔴В Белгороде в результате атаки ВСУ погибли два энергетика, сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
В Киеве восстановили подачу теплоснабжения в 400 зданиях, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
ВСУ за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Курской области, над территорией региона сбито 32 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
План «победы» Владимира Зеленского над Россией на практике оказался «набором хотелок», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«Так называемый план «победы» Зеленского в итоге оказался громкими словами, набором хотелок и ноль реального содержания», — отметил он.
🔴Доблесть и героизм, проявленные военными Северной Кореи в ходе операции по освобождению Курской области от ВСУ, войдут в историю, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Качество связи и интернета в прифронтовых городах Запорожской области страдает исключительно из-за атак ВСУ на инфраструктуру операторов связи, заявил министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи региона Григорий Прохватилов в беседе с ТАСС.
❗️Китай «завтра же» мог бы завершить конфликт на Украине одним звонком Владимиру Путину, заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции.
«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец военным действиям. Также он мог бы прекратить продажу России технологий двойного назначения и закупку российской нефти и газа», — цитирует его Bloomberg.
Конфликт между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским может заблокировать планы Украины вступить в ЕС, пишет газета Berliner Zeitung.
Соединенные Штаты в рамках спонсируемой европейскими странами НАТО программы произведут и поставят Украине вооружение на общую сумму около $15 млрд в 2026 году, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью PBS.
🔴Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Киева, которые пройдут в Женеве 17 февраля, пишет Reuters.
Расчет «Урагана» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил скопления бронетехники и живой силы подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство УНН со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова.
❗️Делегации России и Украины на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли понимания в том, как определить режим прекращения огня, пишет Politico.
🔴Над регионами России ночью уничтожили 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Крымом сбили 13 БПЛА, над Орловской областью — два, над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой и Московской — по одному.
Сегодня 1452-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.