Над Россией сбили 20 БПЛА. Военная операция, день 1452-й

❗️ Китай «завтра же» мог бы завершить конфликт на Украине одним звонком Владимиру Путину , заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции.

«Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец военным действиям. Также он мог бы прекратить продажу России технологий двойного назначения и закупку российской нефти и газа», — цитирует его Bloomberg.