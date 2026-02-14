Количество воздушных целей, сбитых над Севастополем, утроилось

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем шесть воздушных целей

При отражении атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в районе Северной стороны и Балаклавы силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили уже шесть воздушных целей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник призвал жителей Севастополя придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя.

«Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что обломки сбитых беспилотников и разгонные модули ракет могут упасть на землю.

Вечером 14 февраля Развожаев заявил о работе средств ПВО в городе. Сначала были данные о двух ликвидированных воздушных целях. Ни один гражданский объект при атаке не пострадал. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

