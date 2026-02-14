Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Количество воздушных целей, сбитых над Севастополем, утроилось

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем шесть воздушных целей
Станислав Красильников/РИА Новости

При отражении атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь в районе Северной стороны и Балаклавы силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили уже шесть воздушных целей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник призвал жителей Севастополя придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя.

«Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что обломки сбитых беспилотников и разгонные модули ракет могут упасть на землю.

Вечером 14 февраля Развожаев заявил о работе средств ПВО в городе. Сначала были данные о двух ликвидированных воздушных целях. Ни один гражданский объект при атаке не пострадал. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
Теперь вы знаете
Как устроена гибридная война — от переманивания рабов до покушений в Москве
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!