Украинский комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ

Комментатор украинского телеканала возмутилась показом российского фигуриста Петра Гуменника и украинца Кирилла Марсака в одном кадре во время трансляции мужской произвольной программы, передает «Чемпионат» .

«Да уберите уже его, пожалуйста. Как можно показывать их двоих в одном кадре?» — сказала комментатор в прямом эфире.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.



