Украинский комментатор требовала перестать показывать Гуменника на ОИ

Украинский комментатор требовала не показывать в трансляции россиянина Гуменника
Amanda Perobelli/Reuters

Комментатор украинского телеканала возмутилась показом российского фигуриста Петра Гуменника и украинца Кирилла Марсака в одном кадре во время трансляции мужской произвольной программы, передает «Чемпионат» .

«Да уберите уже его, пожалуйста. Как можно показывать их двоих в одном кадре?» — сказала комментатор в прямом эфире.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.

Ранее Анна Щербакова расплакалась на трибунах во время мужского одиночного катания на Олимпиаде.
 
