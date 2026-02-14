Размер шрифта
Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх

Фигуриста Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российского фигуриста Петра Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает «Чемпионат».

Показательные выступления состоятся всех олимпийских соревнований в фигурном катании.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров неожиданно стал победителем соревнований, получив за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла.

17 февраля на Олимпиаде выступит российская фигуристка Аделия Петросян, представив короткую программу. Соревнования в произвольной программе пройдут 19 февраля.

Ранее Шайдоров выложил пост после победы на Олимпиаде.
 
